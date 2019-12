கிரிக்கெட்

20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் மாலத்தீவு 8 ரன்னில் சுருண்டது - 9 வீராங்கனைகள் டக்-அவுட் + "||" + Maldives women cricket team dismissed for 8 runs, 9 players out for zero

