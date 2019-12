கோலியின் ‘நோட்புக்’ கொண்டாட்டம்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கேஸ்ரிக் வில்லியம்ஸ் 2017-ம் ஆண்டு ஜமைக்காவில் நடந்த 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய கேப்டன் விராட் கோலியின் விக்கெட்டை கைப்பற்றிய போது, அந்த மகிழ்ச்சியை வித்தியாசமான முறையில் கொண்டாடினார். அதாவது ஒரு நோட்புக்கில் கோலியின் பெயரை எழுதி, அதில் ‘டிக்’ செய்து காலி செய்தது போல் சைகை காட்டினார். இதை மனதில் வைத்திருந்த கோலி, நேற்று முன்தினம் ஐதராபாத்தில் நடந்த தொடக்க ஆட்டத்தில் அவரது பந்து வீச்சில் சிக்சர் விரட்டியதும், இது போன்று ‘நோட்புக்’ கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு பழிதீர்த்துக் கொண்டார். இது குறித்து கோலியிடம் நிருபர்கள் கேட்ட போது, ‘2017-ம் ஆண்டு ஜமைக்கா ஆட்டத்தில் வில்லியம்ஸ் செய்த போது, நாமும் நோட்புக்கில் அவரது பெயரை சில முறை ‘டிக்’ செய்து கொண்டாட வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அதை இந்த ஆட்டத்தில் நிறைவு செய்திருக்கிறேன். ஆனால் ஆட்டத்தின் இறுதியில் கைகுலுக்கி உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டோம். அது தான் கிரிக்கெட். களத்தில் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும். அதே நேரத்தில் எதிரணி வீரர்களை மதிக்க வேண்டும்’ என்றார்.

2017: #KesrickWilliams gives a send off to #ViratKohli with a 'tick in the notebook' celebration

2019: #Kohli smacks Williams all round the park & did the same#Karma#INDvsWI#TeamIndiapic.twitter.com/RL0tmRQ0Nw