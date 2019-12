கிரிக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி - இந்திய அணி பேட்டிங் + "||" + The second T-20 cricket against the West Indies - Indian team batting

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி - இந்திய அணி பேட்டிங்