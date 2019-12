கிரிக்கெட்

இலங்கை அணியுடன் மோதல்: பாகிஸ்தான் மண்ணில் 10 ஆண்டுக்கு பிறகு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் - இன்று தொடங்குகிறது + "||" + Clash with Sri Lankan team: Test cricket after 10 years on Pakistan soil - Starts today

இலங்கை அணியுடன் மோதல்: பாகிஸ்தான் மண்ணில் 10 ஆண்டுக்கு பிறகு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் - இன்று தொடங்குகிறது