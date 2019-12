கிரிக்கெட்

அறிமுக போட்டிகளில் சதம் அடித்து பாகிஸ்தான் வீரர் அபித் அலி வரலாறு படைத்தார் + "||" + Pakistani player Abid Ali made history by hitting a century in his debut match

