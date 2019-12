கிரிக்கெட்

இந்த ஆண்டுக்கான பி.பி.சி.யின் சிறந்த வீரர் விருதை பென் ஸ்டோக்ஸ் தட்டிச் சென்றார் + "||" + Ben Stokes tapped the BBC's Best Player of the Year award

இந்த ஆண்டுக்கான பி.பி.சி.யின் சிறந்த வீரர் விருதை பென் ஸ்டோக்ஸ் தட்டிச் சென்றார்