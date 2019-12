கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் இந்திய கேப்டன் விராட்கோலி நம்பர் ஒன் இடத்தில் தொடருகிறார் + "||" + Indian skipper Virat Kohli continues to be number one in Test cricket batsmen's rankings

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் இந்திய கேப்டன் விராட்கோலி நம்பர் ஒன் இடத்தில் தொடருகிறார்