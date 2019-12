கிரிக்கெட்

தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் தான் உடல்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டும் - பும்ரா விவகாரம் குறித்து கங்குலி கருத்து + "||" + He has to prove himself in the National Cricket Academy - Ganguly comment on the Bumrah issue

தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் தான் உடல்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டும் - பும்ரா விவகாரம் குறித்து கங்குலி கருத்து