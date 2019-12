கிரிக்கெட்

கராச்சி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்: வெற்றியின் விளிம்பில் பாகிஸ்தான் அணி + "||" + Karachi Test cricket: Pakistan on the brink of victory

கராச்சி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்: வெற்றியின் விளிம்பில் பாகிஸ்தான் அணி