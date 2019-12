கிரிக்கெட்

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள் யார்? - கோலி, டோனிக்கு கவுரவம் + "||" + Who are the best cricketers of the last 10 years? - Kohli, Dhoni honor

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள் யார்? - கோலி, டோனிக்கு கவுரவம்