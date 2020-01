கிரிக்கெட்

கேப்டன்ஷிப்பில் கோலி நாள்தோறும் முன்னேற்றம் காணுகிறார் - பயிற்சியாளர் ரவிசாஸ்திரி பெருமிதம் + "||" + Kohli is progressing day by day in the captaincy - Coach Ravisastri is proud

கேப்டன்ஷிப்பில் கோலி நாள்தோறும் முன்னேற்றம் காணுகிறார் - பயிற்சியாளர் ரவிசாஸ்திரி பெருமிதம்