கிரிக்கெட்

உள்ளூர் 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்சர் அடித்து நியூசிலாந்து வீரர் சாதனை + "||" + Local 20 overs cricket, 6 sixes in one over, New Zealand player

