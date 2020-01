கிரிக்கெட்

‘விமர்சனம் குறித்து கவலைப்படுவதில்லை’ - ரோகித் சர்மா சொல்கிறார் + "||" + Rohit Sharma says he doesn't care about criticism

‘விமர்சனம் குறித்து கவலைப்படுவதில்லை’ - ரோகித் சர்மா சொல்கிறார்