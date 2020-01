கிரிக்கெட்

ஸ்டீவன் சுமித்தை விட விராட்கோலி சிறந்த வீரர் - கவுதம் கம்பீர் + "||" + Viratkoli is better than Steven Smith - Gautam Gambhir

ஸ்டீவன் சுமித்தை விட விராட்கோலி சிறந்த வீரர் - கவுதம் கம்பீர்