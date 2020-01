கிரிக்கெட்

ஷிகர் தவான், லோகேஷ் ராகுல் விளையாடுவதற்காக பேட்டிங் வரிசையில் பின்னால் இறங்க தயார் - கேப்டன் விராட்கோலி + "||" + Virat Kohli says he’s willing to change batting position to fit in Rohit, Dhawan and Rahul

ஷிகர் தவான், லோகேஷ் ராகுல் விளையாடுவதற்காக பேட்டிங் வரிசையில் பின்னால் இறங்க தயார் - கேப்டன் விராட்கோலி