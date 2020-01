கிரிக்கெட்

முதல் பந்தில் இருந்தே நியூசிலாந்து அணிக்கு நெருக்கடி கொடுப்போம் - கேப்டன் விராட்கோலி பேட்டி + "||" + From the very first ball we give the New Zealand team a crisis - Interview with Captain Viratkoli

முதல் பந்தில் இருந்தே நியூசிலாந்து அணிக்கு நெருக்கடி கொடுப்போம் - கேப்டன் விராட்கோலி பேட்டி