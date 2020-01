கிரிக்கெட்

‘டோனிக்காக காத்திருக்கும் இருக்கை’ - சுழற்பந்து வீச்சாளர் யுஸ்வேந்திர சாஹல் + "||" + We miss Dhoni, no one sits on his seat in team bus: Chahal

‘டோனிக்காக காத்திருக்கும் இருக்கை’ - சுழற்பந்து வீச்சாளர் யுஸ்வேந்திர சாஹல்