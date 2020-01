கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட்: நியூசிலாந்து அணியில் உயரமான வீரருக்கு அழைப்பு + "||" + Against India One day cricket In the New Zealand squad Call for the taller player

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட்: நியூசிலாந்து அணியில் உயரமான வீரருக்கு அழைப்பு