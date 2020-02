கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: இந்திய அணி பேட்டிங் + "||" + 5-th 20 over cricket against New Zealand: Indian team batting

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: இந்திய அணி பேட்டிங்