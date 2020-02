கிரிக்கெட்

ஜூனியர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அரை இறுதியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை + "||" + Indo-Pak teams in the semi-finals of the Junior World Cup today

ஜூனியர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அரை இறுதியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை