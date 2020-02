கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி ; நியூசிலாந்து கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன் விலகல் + "||" + India vs New Zealand: Kane Williamson ruled out of first two ODIs against India

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி ; நியூசிலாந்து கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன் விலகல்