கிரிக்கெட்

வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்: பாகிஸ்தான் அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றி + "||" + Against Bangladesh The first is Test cricket Pakistan won by an innings

வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்: பாகிஸ்தான் அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றி