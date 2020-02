கிரிக்கெட்

இஷாந்த் ஷர்மாவுக்கு உடல் தகுதி சோதனை பெங்களூருவில் 15-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + To Ishant Sharma Physical fitness test The event will take place in Bangalore on the 15th

இஷாந்த் ஷர்மாவுக்கு உடல் தகுதி சோதனை பெங்களூருவில் 15-ந் தேதி நடக்கிறது