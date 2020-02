கிரிக்கெட்

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதலாவது 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து அணி ஒரு ரன்னில் தோல்வி + "||" + Against South Africa In the first 20 overs England lost by a run

