கிரிக்கெட்

அணியில் இடம் பிடிப்பதில் பிரித்வி ஷாவுடன் போட்டி இல்லை: நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் ‘ஷாட்பிட்ச்’ யுக்தியை சமாளிப்பது முக்கியம் இந்திய வீரர் சுப்மான் கில் பேட்டி