கிரிக்கெட்

அனைத்து வகையான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக பிரக்யான் ஓஜா அறிவிப்பு