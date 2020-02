கிரிக்கெட்

இந்தியா - நியூசிலாந்து முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி: நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் 348 ரன்களில் “ஆல் அவுட்” + "||" + India vs New Zealand first test; day 3: New Zealand are 348/10 in their first innings

இந்தியா - நியூசிலாந்து முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி: நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் 348 ரன்களில் “ஆல் அவுட்”