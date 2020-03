கிரிக்கெட்

பெண்கள் 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் : தென்ஆப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து அணிகள் அரைஇறுதிக்கு தகுதி + "||" + Women's 20-over World Cup Cricket: South Africa and England qualify for the semi-finals

பெண்கள் 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் : தென்ஆப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து அணிகள் அரைஇறுதிக்கு தகுதி