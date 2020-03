கிரிக்கெட்

ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் வங்காளதேச வீரர் லிட்டான்தாஸ் 176 ரன்கள் குவித்து சாதனை + "||" + In one-day cricket against Zimbabwe Bangladeshi player Litantas set a record of 176 runs

