கிரிக்கெட்

கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியின் உதவி பயிற்சியாளராக ஜிம்பாப்வே முன்னாள் கேப்டன் ஆன்டி பிளவர் நியமணம் + "||" + Of Kings XI Punjab Former Zimbabwe captain Andy Blower appointed as assistant coach

