கிரிக்கெட்

20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் ரோகித் சர்மாவால் மட்டுமே இரட்டை சதம் அடிக்க முடியும் பிராட் ஹாக் சொல்கிறார் + "||" + Only by Rohit Sharma Double centuries can hit Brad Hogg says

