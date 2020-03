கிரிக்கெட்

சைமண்ட்சை, ஹர்பஜன் சிங் திட்டிய விவகாரம்: இனவெறி சர்ச்சை எனது கேப்டன்ஷிப்பில் மோசமான தருணம் - ரிக்கி பாண்டிங் வருத்தம் + "||" + Harbhajan Singh scolds Symonds The racist controversy was the worst moment in my captainship Ricky Ponting is upset

சைமண்ட்சை, ஹர்பஜன் சிங் திட்டிய விவகாரம்: இனவெறி சர்ச்சை எனது கேப்டன்ஷிப்பில் மோசமான தருணம் - ரிக்கி பாண்டிங் வருத்தம்