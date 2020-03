கிரிக்கெட்

மக்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய பிறகே ஐ.பி.எல். குறித்து பேச முடியும் - ரோகித் சர்மா சொல்கிறார் + "||" + The IPL will continue until people return to normalcy - says Rohit Sharma

மக்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய பிறகே ஐ.பி.எல். குறித்து பேச முடியும் - ரோகித் சர்மா சொல்கிறார்