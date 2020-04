கிரிக்கெட்

‘கிரிக்கெட் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடும் வீரர்களை தூக்கில் போட வேண்டும்’ - பாகிஸ்தான் முன்னாள் கேப்டன் மியாண்டட் ஆவேசம் + "||" + 'Players involved in match-fixing should be hanged' - Former Pakistan captain Miandad obsession

‘கிரிக்கெட் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடும் வீரர்களை தூக்கில் போட வேண்டும்’ - பாகிஸ்தான் முன்னாள் கேப்டன் மியாண்டட் ஆவேசம்