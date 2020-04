கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். ஆதாயத்துக்காக இந்திய கேப்டன் கோலியுடன் ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் வாக்குவாதம் செய்வதில்லை - மைக்கேல் கிளார்க் குற்றச்சாட்டு + "||" + The teams. Australian players do not argue with Indian captain Kohli for gain - Michael Clarke

ஐ.பி.எல். ஆதாயத்துக்காக இந்திய கேப்டன் கோலியுடன் ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் வாக்குவாதம் செய்வதில்லை - மைக்கேல் கிளார்க் குற்றச்சாட்டு