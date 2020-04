கிரிக்கெட்

கொரோனா நிவாரண நிதி திரட்ட இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற சாத்தியமில்லை - கவாஸ்கர் கருத்து + "||" + Cricket match between India and Pakistan unlikely to raise funds for Corona relief - Gavaskar

கொரோனா நிவாரண நிதி திரட்ட இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற சாத்தியமில்லை - கவாஸ்கர் கருத்து