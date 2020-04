கிரிக்கெட்

மாநில அணிக்கு தேர்வு செய்யாமல் நிராகரித்த போது ‘இரவு முழுவதும் கதறி அழுதேன்’ - விராட் கோலி உருக்கம் + "||" + When she refused to be selected for the state team, she cried all night - Virat Kohli's appearance

மாநில அணிக்கு தேர்வு செய்யாமல் நிராகரித்த போது ‘இரவு முழுவதும் கதறி அழுதேன்’ - விராட் கோலி உருக்கம்