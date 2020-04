கிரிக்கெட்

எச்சிலை பயன்படுத்த தடை: பந்தை சிறிய பொருளால் தேய்ப்பதற்கு அனுமதி வழங்க ஐ.சி.சி. திட்டம்? + "||" + Restriction of use of saliva: The ICC has allowed the ball to be rubbed with a little substance.plan?

எச்சிலை பயன்படுத்த தடை: பந்தை சிறிய பொருளால் தேய்ப்பதற்கு அனுமதி வழங்க ஐ.சி.சி. திட்டம்?