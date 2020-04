கிரிக்கெட்

உலகக்கோப்பையை வெல்வதே எனது விருப்பம் - ரோகித் சர்மா + "||" + World Cup is the pinnacle of everything: Rohit Sharma

உலகக்கோப்பையை வெல்வதே எனது விருப்பம் - ரோகித் சர்மா