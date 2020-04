கிரிக்கெட்

ரவிசந்திரன் அஸ்வின் உட்பட மூன்று வெளிநாட்டு வீரர்கள் நீக்கம் - யார்க்‌ஷைர் அணி + "||" + Ravichandran Ashwin Not To Play For Yorkshire This Season As English County Teams Cancel Overseas Deals

ரவிசந்திரன் அஸ்வின் உட்பட மூன்று வெளிநாட்டு வீரர்கள் நீக்கம் - யார்க்‌ஷைர் அணி