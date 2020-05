கிரிக்கெட்

கிரிக்கெட் போட்டிகளின் போது பந்தில் உமிழ்நீர், வியர்வை பயன்படுத்த தடை + "||" + Australia restrict use of saliva, sweat to shine ball under Covid-19 guidelines

