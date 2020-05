கிரிக்கெட்

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக அக்தர் விருப்பம் + "||" + Shoaib Akhtar Says He Would "Definitely" Like To Be India's Bowling Coach

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக அக்தர் விருப்பம்