கிரிக்கெட்

‘நீண்ட கால இலக்கு பலன் தராது’ - ரோகித் சர்மா சொல்கிறார் + "||" + Long-term goal will not work - says Rohit Sharma

‘நீண்ட கால இலக்கு பலன் தராது’ - ரோகித் சர்மா சொல்கிறார்