கிரிக்கெட்

‘தேசிய விளையாட்டு அமைப்புகளுக்கு நிதி ஒதுக்குங்கள்’ - மந்திரிக்கு, ஐ.ஓ.ஏ. தலைவர் கடிதம் + "||" + Allocate funds to national sports organizations - To the Minister, Letter to the IOA. Chairman

‘தேசிய விளையாட்டு அமைப்புகளுக்கு நிதி ஒதுக்குங்கள்’ - மந்திரிக்கு, ஐ.ஓ.ஏ. தலைவர் கடிதம்