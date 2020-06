கிரிக்கெட்

எச்சிலை தேய்க்க தடை: பந்தை பளபளக்க வைக்க மாற்று வழிமுறை அவசியம்: பும்ரா வலியுறுத்தல் + "||" + Resistance to saliva: An alternative method is necessary to keep the ball shiny: emphasis on bumrah

எச்சிலை தேய்க்க தடை: பந்தை பளபளக்க வைக்க மாற்று வழிமுறை அவசியம்: பும்ரா வலியுறுத்தல்