கிரிக்கெட்

இரட்டை சதம் அடித்த போது மனைவி ரித்திகா அழுதது ஏன்? - ரோகித் சர்மா பதில் + "||" + Why did wife Ritika cry when he scored double centuries? - Rohit Sharma's answer

இரட்டை சதம் அடித்த போது மனைவி ரித்திகா அழுதது ஏன்? - ரோகித் சர்மா பதில்