கிரிக்கெட்

100-வது சதம் அடிக்க விடாமல் தெண்டுல்கரை ‘அவுட்’ செய்ததால் கொலை மிரட்டல்கள் வந்தன - இங்கிலாந்து வீரர் பிரிஸ்னன் + "||" + Murder threats came as Tendulkar was outed for not hitting the 100th century - England player Brisnan

100-வது சதம் அடிக்க விடாமல் தெண்டுல்கரை ‘அவுட்’ செய்ததால் கொலை மிரட்டல்கள் வந்தன - இங்கிலாந்து வீரர் பிரிஸ்னன்