கிரிக்கெட்

2011-ம் ஆண்டு உலக கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் ‘மேட்ச் பிக்சிங்’ - இலங்கை முன்னாள் மந்திரி திடீர் குற்றச்சாட்டு + "||" + Former Sri Lanka sports minister says country ‘sold’ World Cup Final to India

2011-ம் ஆண்டு உலக கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் ‘மேட்ச் பிக்சிங்’ - இலங்கை முன்னாள் மந்திரி திடீர் குற்றச்சாட்டு