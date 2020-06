கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு புறப்படுவதற்கு முன்புபாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு 2 முறை கொரோனா சோதனை + "||" + Pakistan cricketers to undergo coronavirus test twice before leaving for England tour: Report

