கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியினர் இன்று இங்கிலாந்து பயணம் + "||" + Pakistan cricket team to leave for UK on June 28, as six out of 10 infected players test negative

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியினர் இன்று இங்கிலாந்து பயணம்